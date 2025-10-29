Condo na sprzedaż w Honduras

Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Condo w Coxen Hole, Honduras
Condo
Coxen Hole, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Liczba kondygnacji 2
Exceptional Value in Roatan1! This remodeled 3-bedroom, 3-bathroom villa offers an incredibl…
$279,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 819 m²
Liczba kondygnacji 1
Luxury Oceanfront Condo 3306 at The Kimpton Grand Roatan Experience refined Caribbean liv…
$550,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 1
Experience island living at its best with this 2-bedroom, 2-bath condo for sale in Kai Linda…
$349,000
Condo w Thatch Point, Honduras
Condo
Thatch Point, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 232 m²
Liczba kondygnacji 3
Discover this stunning, modern 3-bedroom, 3.5-bathroom condo located within the exclusive be…
$399,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Bldg D 1st Floor Beachfront Condo D4, West Bay. Czy szukasz ucieczki do raju lub…
$785,000
Condo w Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 242 m²
Liczba kondygnacji 1
Ten luksusowy 2500 stóp Marina Front Villa jest jednym z największych willi w Parrot Tree Pl…
$495,000
Condo w Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Ucieczka do raju z tą oszałamiającą jedną sypialnią, jednołazienkowe mieszkanie nad morzem w…
$295,000
Condo w Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj idealną równowagę pomiędzy komfortem, luksusem i zrównoważonością w tej ekskluzywnej …
$380,000
Condo w West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 1
Przedstawiamy Roatan Gardens, ekscytujący nowy apartament położony w West End. Ogrody Roatan…
$170,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Bldg D 3rd Floor Beachfront Condo D9, West Bay. Czy szukasz ucieczki do raju lu…
$795,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 1
Ten apartament 2-sypialnia, 2-łazienka oferuje bezpośrednie widoki na ocean i komfortowe życ…
$449,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 1
Prezentacja Acqua Di Mare Resort, 2-sypialnia, 2-łazienka apartament. Ta jednostka znajduje …
$549,999
Condo w Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 1
Condo A1 w Ludy 's Village oferuje komfort pod klucz w sercu Sandy Bay. Ten 3-sypialnia, 2-ł…
$189,000
Condo w West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 1
Przedstawiamy Roatan Gardens, ekscytujący nowy apartament położony w West End. Ogrody Roatan…
$205,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 058 m²
Liczba kondygnacji 1
Pełna możliwość posiadania Posiadaj kawałek raju w Infinity Bay, West Bay - Roatan, Hondura…
$469,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 1
Luxury Beachside Condo w West Bay. Prime Location & Investment Potential. Doświadcz szczyt K…
$475,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 186 m²
Liczba kondygnacji 3
Ocean One - Villa 7 oferuje luksusowe 3-sypialnie, 4-łazienkowe rekolekcje w jednym z najbar…
$599,000
Condo w Roatan, Honduras
Condo
Roatan, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj Wave, pierwsze mieszkanie w uroczym Blue Bahia Resort, teraz dostępne do własności. T…
$250,000
Condo w Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 1
Położony w samym sercu wsi Ludy, Sandy Bay, Bella Caribbean oferuje nowoczesną wyspę żyjącą …
$184,000
Condo w Roatan, Honduras
Condo
Roatan, Honduras
Sypialnie 17
Liczba łazienek 17
Powierzchnia 1 087 m²
Liczba kondygnacji 3
Exclusive Beachfront Resort Opportunity. Positioned in one of Roatán's most prestigious c…
$5,80M
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 1
Doświadcz uosobienia luksusu w SeaSalt Residences, gdzie każdy dzień czuje się jak wakacje. …
$1,19M
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Faza 2: Village Condominium B2 2nd Floor East Building. Watercolors Beach Resor…
$520,000
Condo w Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Liczba kondygnacji 1
Witamy na twoim wymarzonym rekolekcji w cudownej plantacji Parrot Tree, Jednostka 1D! To pię…
$450,000
Condo w West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 1
Welcome to Condo 2A in Sunset Villas, a beautifully appointed and well-equipped unit offerin…
$360,000
Condo w Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 404 m²
Liczba kondygnacji 2
Rock Point Villas jest 4 willi rozwoju znajduje się w pożądanej lokalizacji w Sandy Bay. Jeg…
$350,000
Condo w Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj swój wymarzony dom w tym pięknie przestronnym 3-pokojowym, 3,5-łazienkowym mieszkaniu…
$699,000
Condo w Roatan, Honduras
Condo
Roatan, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 1
Wejdź do Casa Castaway i objąć laidback urok życia na wyspie. Położony w pożądanej zachodnie…
$269,000
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Bldg D 3rd Floor Beachfront Condo D3, West Bay. W przeciwieństwie do czegokolwi…
$875,000
Condo w Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 1
Condo D3 at Ludy's Village offers smart, stylish island living in a compact, functional layo…
$199,000
Condo w West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 1
FINANSOWANIE DOSTĘPNE! Szukasz w pełni umeblowanego mieszkania w centrum West End na Roatan?…
$154,900
