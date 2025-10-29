Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Honduras

Bay Islands
207
Roatan
134
Jose Santos Guardiola
50
Utila
19
214 obiektów total found
Dom 4 pokoi w French Harbour, Honduras
Dom 4 pokoi
French Harbour, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Liczba kondygnacji 2
Your dream home in beautiful French Cay! Set on a 0.23-acre property with mature trees and v…
$289,000
Dom 5 pokojów w Pollytilly Bight, Honduras
Dom 5 pokojów
Pollytilly Bight, Honduras
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 279 m²
Liczba kondygnacji 2
This beautiful & versatile home is located in the waterfront community of Mariposa at Caribe…
$399,000
Dom 3 pokoi w Roatan, Honduras
Dom 3 pokoi
Roatan, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Liczba kondygnacji 2
Discover your tropical paradise in this exquisite two-level villa located in the serene Cora…
$425,000
Dom 3 pokoi w Sandy Bay, Honduras
Dom 3 pokoi
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Luxury tropical living designed by Balitecture, furnished by Thai Natura. Steps from the Car…
$500,000
Dom 2 pokoi w Punta Gorda, Honduras
Dom 2 pokoi
Punta Gorda, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 1
LOCATION LOCATION LOCATION 2.92 acre property with expansive Ocean Views. Exceptional Value …
$600,000
Dom 3 pokoi w Sandy Bay, Honduras
Dom 3 pokoi
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta 3 sypialnia 2 Bathrooms domu znajduje się w społeczności Sandy Bay jest najlepiej wycenia…
$210,000
Dom 3 pokoi w Roatan, Honduras
Dom 3 pokoi
Roatan, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 307 m²
Liczba kondygnacji 2
Doświadcz doskonałej mieszanki elegancji, komfortu i uroku karaibskiego w tej wykwintnej 3-s…
$699,900
Dom 3 pokoi w Sandy Bay, Honduras
Dom 3 pokoi
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 2
BEACH living at it 's BEST! Ten stoisko sam 3 sypialnia 2 pełna kąpiel w domu oferuje to ALL…
$429,000
Dom 6 pokojów w Roatan, Honduras
Dom 6 pokojów
Roatan, Honduras
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 613 m²
Liczba kondygnacji 3
Obecnie w budowie i blisko zakończenia - Ta przestronna trzypoziomowa rezydencja jest staran…
$1,39M
Dom 3 pokoi w Punta Gorda, Honduras
Dom 3 pokoi
Punta Gorda, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 315 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj swój wymarzony dom w pięknej rezydencji Ocean Hills, z 3 sypialniami i 3,5 łazienkami…
$359,000
Dom 3 pokoi w Utila, Honduras
Dom 3 pokoi
Utila, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 2
Witamy w tej niezwykłej luksusowej posiadłości znajduje się na Airport Road w Utila, Bay Isl…
$600,000
Dom 2 pokoi w French Harbour, Honduras
Dom 2 pokoi
French Harbour, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 116 m²
Liczba kondygnacji 1
Ucieczka do spokoju w Mahogany Hills, nad francuskim portu. Ten wspaniały 2-sypialnia, 1-łaz…
$310,000
Dom 3 pokoi w West End, Honduras
Dom 3 pokoi
West End, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Ten uroczy dom położony jest w spokojnej dzielnicy Gibson Bight, ten brand- nowy, pięknie wy…
$259,000
Dom 7 pokojów w Sandy Bay, Honduras
Dom 7 pokojów
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 437 m²
Liczba kondygnacji 3
Witamy na następnej okazji inwestycyjnej w tętniącej życiem społeczności Sandy Bay, Roatan. …
$540,000
Dom 2 pokoi w Roatan, Honduras
Dom 2 pokoi
Roatan, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 214 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj ten oszałamiający 2-sypialnia, 2.5 łazienka domu w ekskluzywnej strzeżonej społecznoś…
$549,000
Dom 2 pokoi w Calabash Bight, Honduras
Dom 2 pokoi
Calabash Bight, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Niepowtarzalny teren nabrzeża w Port Royal. Ta 6-hektarowa paczka ma 200 'pięknego płaskiego…
$1,000,000
Dom 3 pokoi w West End, Honduras
Dom 3 pokoi
West End, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Discover your tropical sanctuary at Jungle Pearl A one-of-a-kind 3-bedroom, 3-bath home. …
$445,000
Dom 2 pokoi w Colon, Honduras
Dom 2 pokoi
Colon, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 226 m²
Liczba kondygnacji 1
Witamy w Paraiso Escondido w Balfate, Balfate znajduje się około godziny jazdy od la ceiba, …
$170,000
Dom 3 pokoi w West Bay, Honduras
Dom 3 pokoi
West Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 217 m²
Liczba kondygnacji 3
Doświadcz najlepszych na wyspie mieszka w tej wykwintnej 3-sypialni, 2-kąpieli domu w presti…
$465,000
Szeregowiec w Coxen Hole, Honduras
Szeregowiec
Coxen Hole, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 2
Roatan 1 to wspaniała społeczność! Z basenem i terenów zielonych, ładne na spacery i przyjem…
$265,000
Dom 3 pokoi w Sandy Bay, Honduras
Dom 3 pokoi
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyśmienity dwupoziomowy dom na sprzedaż, zaledwie 2-minutowy spacer do plaży z dostępem do d…
$450,000
Dom 4 pokoi w Roatan, Honduras
Dom 4 pokoi
Roatan, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 511 m²
Liczba kondygnacji 1
Oszałamiająca 3 Sypialnia, 3.5 Łazienka w pełni umeblowany dom w Gated Wspólnoty. Witaj w s…
$988,000
Dom 3 pokoi w Utila, Honduras
Dom 3 pokoi
Utila, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 265 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten wspaniały tropikalny dom w Utili jest arcydziełem luksusowego życia. Ukończone w lutym 2…
$495,000
Dom 2 pokoi w Sandy Bay, Honduras
Dom 2 pokoi
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Liczba kondygnacji 1
Nestled w malowniczej dzielnicy wyspy wzdłuż piaszczystych brzegów Sandy Bay, krok w czasie …
$499,000
Dom 4 pokoi w Roatan, Honduras
Dom 4 pokoi
Roatan, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 623 m²
Liczba kondygnacji 2
Witamy w domu w White Hills w Coral Views. Ten jedyny w swoim rodzaju dom oferuje najlepsze …
$1,45M
Dom 2 pokoi w Pollytilly Bight, Honduras
Dom 2 pokoi
Pollytilly Bight, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 61 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta oszałamiająca 3-akrowa nieruchomość oferuje rzadką kombinację niezakłóconego oceanu, bujn…
$450,000
Dom 4 pokoi w Roatan, Honduras
Dom 4 pokoi
Roatan, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 201 m²
Liczba kondygnacji 3
Redukcja! Ten dom wyspa posiada dwie sypialnie dogodnie położony na głównym piętrze dzieląc …
$265,000
Dom 2 pokoi w Calabash Bight, Honduras
Dom 2 pokoi
Calabash Bight, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 284 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowo wybudowany nowoczesny dom! Wejdź do środka, aby odkryć to pięknie urządzone wnętrze, kt…
$779,000
Dom 4 pokoi w Utila, Honduras
Dom 4 pokoi
Utila, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 229 m²
Liczba kondygnacji 1
Ten żywy 4-sypialnia, 4-wanna oceanfront dom na Utila jest prawdziwym karaibskim klejnotem, …
$599,000
Dom 5 pokojów w Jose Santos Guardiola, Honduras
Dom 5 pokojów
Jose Santos Guardiola, Honduras
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 465 m²
Liczba kondygnacji 2
Cena spadła o 250 000 dolarów. Z spektakularnym 3-akrów nabrzeża, ten jeden-of-a-rodzaju nie…
$1,000,000
