Mieszkania na sprzedaż w Honduras

Condo w West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 1
This beachfront condo is only steps away from the white sand beach and all the amenities in …
$629,000
Mieszkanie w Honduras
Mieszkanie
Honduras
Cena na żądanie
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 1
Infinity Bay Beach Resort jest najlepszym miejscem na rajskiej wyspie Roatan, położony wzdłu…
Cena na żądanie
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 166 m²
Liczba kondygnacji 1
Occupying the entire second floor of the new building at Caribe Tesoro, this brand-new, 4-be…
Cena na żądanie
Mieszkanie w Honduras
Mieszkanie
Honduras
Liczba kondygnacji 2
Szukasz niedrogiego domu z MILLION DOLLAR WIDEW? Mahogany Hills Villas jest przystępnym ceno…
Cena na żądanie
Condo w West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 1
FINANSOWANIE DOSTĘPNE! Szukasz w pełni umeblowanego mieszkania w centrum West End na Roatan?…
Cena na żądanie
Mieszkanie w Honduras
Mieszkanie
Honduras
Liczba kondygnacji 1
Nie przegap okazji, aby zabezpieczyć ostatnią dostępną jednostkę w tym południe-po rozwoju! …
Cena na żądanie
Condo w West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 12 577 m²
Liczba kondygnacji 1
Nie przegap tej wyjątkowej okazji do posiadania jednego z trzech pierwszych pięter, oceanfro…
Cena na żądanie
Condo w Roatan, Honduras
Condo
Roatan, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 15 574 m²
Liczba kondygnacji 1
Aluna Condos przybył, a ta ekskluzywna rezydencja parter z rozszerzonym basenem i przestrzen…
Cena na żądanie
Mieszkanie w Honduras
Mieszkanie
Honduras
Liczba kondygnacji 1
Własny kawałek raju w Prisztine Bay, Roatan 's premier strzelony golf pole społeczności! Ta…
Cena na żądanie
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
IB 1401 Jednostka pierwszego piętra
Cena na żądanie
Mieszkanie w Honduras
Mieszkanie
Honduras
Liczba kondygnacji 1
Doświadcz uosobienia luksusu w SeaSalt Residences, gdzie każdy dzień czuje się jak wakacje. …
Cena na żądanie
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 819 m²
Liczba kondygnacji 1
Luxury Oceanfront Condo 3306 at The Kimpton Grand Roatan Experience refined Caribbean liv…
Cena na żądanie
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 1
Luxury Beachside Condo w West Bay. Prime Location & Investment Potential. Doświadcz szczyt K…
Cena na żądanie
Condo w Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj idealną równowagę pomiędzy komfortem, luksusem i zrównoważonością w tej ekskluzywnej …
Cena na żądanie
Mieszkanie w Honduras
Mieszkanie
Honduras
Liczba kondygnacji 2
Doświadcz doskonałej mieszanki współczesnego designu i spokoju na wyspie w tej brand- nowej …
Cena na żądanie
Mieszkanie w Honduras
Mieszkanie
Honduras
Liczba kondygnacji 1
Witamy w Jardines de Catalina Condo B4! Ten uroczy drugi-historia, jeden-sypialnia, jeden-ła…
Cena na żądanie
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 564 m²
Liczba kondygnacji 1
Wejdź w luksus relaksującej plaży z Lionfish Condo, pięknie umeblowany ogród-widok rekolekcj…
Cena na żądanie
Condo w French Harbour, Honduras
Condo
French Harbour, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 1
Obudź się w sercu francuskiego portu, jednej z najszybciej rozwijających się i dostępnych sp…
Cena na żądanie
Mieszkanie w Honduras
Mieszkanie
Honduras
Liczba kondygnacji 3
Witamy w Aqua Aura House położony nad morzem Utila! Ta zapierająca dech w piersiach nierucho…
Cena na żądanie
Condo w West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 1
Welcome to Condo 2A in Sunset Villas, a beautifully appointed and well-equipped unit offerin…
Cena na żądanie
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 186 m²
Liczba kondygnacji 3
Ocean One - Villa 7 oferuje luksusowe 3-sypialnie, 4-łazienkowe rekolekcje w jednym z najbar…
Cena na żądanie
Mieszkanie w Honduras
Mieszkanie
Honduras
Liczba kondygnacji 1
Turn-key, w pełni umeblowane, zaledwie 99 kroków do przystani. PLUS sąsiadujący Lot 133. Cie…
Cena na żądanie
Condo w Thatch Point, Honduras
Condo
Thatch Point, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 372 m²
Liczba kondygnacji 3
Las Palmas nabrzeże resort podnosi Wyspy Karaibów żyje w najlepszym stanie z prywatną plażą …
Cena na żądanie
Mieszkanie w Honduras
Mieszkanie
Honduras
Liczba kondygnacji 2
Ten dwa historie Gibson Bight 4 plex jest krótki 5 minut jazdy do Half Moon Bay Beach w West…
Cena na żądanie
Condo w Coxen Hole, Honduras
Condo
Coxen Hole, Honduras
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Liczba kondygnacji 2
Exceptional Value in Roatan1! This remodeled 3-bedroom, 3-bathroom villa offers an incredibl…
Cena na żądanie
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Liczba kondygnacji 1
Watercolors Faza 2: Village Condominium B2 2nd Floor East Building. Watercolors Beach Resor…
Cena na żądanie
Mieszkanie w Honduras
Mieszkanie
Honduras
Liczba kondygnacji 1
Odkryj swój kawałek raju! Ten uroczy 2-sypialnia, 1-wanna domu, wraz z przytulnym cabana, je…
Cena na żądanie
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
ZAGROŻENIE GŁÓWNE KONDO - BEZPOŚREDNIE DOSTĘP DO POOLU W ODNIESIENIU DO BAJKI NIEWYKONALNOŚC…
Cena na żądanie
Condo w West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 6 954 m²
Liczba kondygnacji 1
Nie przegap tej rzadkiej okazji do posiadania piękne 1-sypialnia, 1-łazienka w pełni umeblow…
Cena na żądanie
