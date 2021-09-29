  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Koltusskoe gorodskoe poselenie
  4. Wioska domków Korkinskij Rucej

Wioska domków Korkinskij Rucej

Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$29,911
23.09.2025
$29,911
20.06.2025
$37,647
29.11.2024
$37,503
;
13
Zostawić wniosek
ID: 23184
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 4504
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 23.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Północno-Zachodni Okręg Federalny
  • Okolica
    Vsevolozhsky District
  • Miasto
    Koltusskoe gorodskoe poselenie

Lokalizacja na mapie

Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$123,924
Wieś domków Negorod Zanevskij
Imieni Swierdłowa, Rosja
od
$195,304
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$18,299
Wieś domków Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$25,622
Wieś domków Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$23,100
Państwo przegląda
Wioska domków Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$29,911
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Pokaż wszystko Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$20,311
Zbuduj dom sezonowy lub gniazdo rodzinne dla kilku pokoleń w Levada 2! Spacer przez las mieszany, inspirowane malownicze widoki, które wydają się pochodzić z obrazów znanych klasyków, to miejsce jest prawdziwym skarbem dla tych, którzy kochają przegapić wiejskie dzieciństwo.Wioska znajduje s…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Pokaż wszystko Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Wieś domków Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$18,299
Zbuduj dom sezonowy lub gniazdo rodzinne dla kilku pokoleń w Levada 2! Spacer przez las mieszany, inspirowane malownicze widoki, które wydają się pochodzić z obrazów znanych klasyków, to miejsce jest prawdziwym skarbem dla tych, którzy kochają przegapić wiejskie dzieciństwo.Wioska znajduje s…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Pokaż wszystko Wieś domków Levada 2
Wieś domków Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$24,368
Zbuduj dom sezonowy lub gniazdo rodzinne dla kilku pokoleń w Levada 2! Spacer przez las mieszany, inspirowane malownicze widoki, które wydają się pochodzić z obrazów znanych klasyków, to miejsce jest prawdziwym skarbem dla tych, którzy kochają przegapić wiejskie dzieciństwo.Wioska znajduje s…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Rosja
«Inwestorzy z Białorusi, Rosji i Kazachstanu wchodzą na rynek jako ostatni». Jak uniknąć największych błędów i rozczarowań przy inwestowaniu w nieruchomości
29.09.2021
«Inwestorzy z Białorusi, Rosji i Kazachstanu wchodzą na rynek jako ostatni». Jak uniknąć największych błędów i rozczarowań przy inwestowaniu w nieruchomości
Wyświetlić wszystkie publikacje