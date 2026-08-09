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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Vila Nova de Gaia, Portugalia

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mieszkania
43
44 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Arcozelo, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Arcozelo, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 131 m²
Apartament o powierzchni 131 m2, z 3 sypialniami, na 2 elewacjach (południe, zachód) i z gar…
$248,518
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Mieszkanie 1 pokój w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
1 pokojowe mieszkanie o powierzchni 55 m2 i balkon o powierzchni 15 m2, położony w nowym zam…
$397,629
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Mieszkanie 4 pokoi w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 215 m²
Apartament 4 sypialnie o powierzchni 188 metrów kwadratowych. m, powierzchnia balkonów 27 me…
$791,791
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Loft z 110 mkw, nowy, z tarasem, położony na brzegu rzeki Douro, w Gaia, w Pałacu Fervença. …
$557,762
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Mieszkanie 2 pokoi w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 71 m²
Apartament z 2 sypialniami i balkonem w Vila Nova de Gaia w pobliżu Arrábida ZakupyBudynek, …
$288,975
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Mieszkanie 3 pokoi w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 233 m²
Duplex z 3 sypialniami, 147 m2, balkon o powierzchni 16 m2, taras o powierzchni 62 m2 i gara…
$710,878
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Mieszkanie 1 pokój w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 67 m²
1 apartament z balkonem i widokiem na ocean w Gaia w nowym kompleksie Ocean Living.Kompleks …
$416,124
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Mieszkanie 2 pokoi w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 134 m²
Apartament 117 m kw. z 2 sypialniami, tarasem 17 m kw. i miejscem parkingowym, w najnowszym …
$566,391
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Mieszkanie 3 pokoi w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 127 m²
Apartament z 3 sypialniami o powierzchni 127 m kw., balkon 8 m kw. i 2 miejsca parkingowe w …
$509,174
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Mieszkanie 1 pokój w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 3/5
1 pokojowe mieszkanie o powierzchni 55 m2 i balkon o powierzchni 15 m2, położony w nowym zam…
$405,541
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Mieszkanie 1 pokój w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 123 m²
1 pokojowe mieszkanie o powierzchni 90 m2 z tarasem zewnętrznym 39 m2 w kompleksie mieszkaln…
$427,683
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Mieszkanie 1 pokój w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 104 m²
1 pokojowe mieszkanie o powierzchni 48 m kw., z tarasem 57 m kw. i 1 miejsce parkingowe w ko…
$375,667
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Mieszkanie 1 pokój w Valadares, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Valadares, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
1-pokojowe mieszkanie, z 58 m2 powierzchni prywatnej brutto, balkon z widokiem na morze i je…
$436,661
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Mieszkanie 2 pokoi w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Apartament 2 sypialnie 95 m2 z balkonem 11 m2 i garażem na 2 samochody w nowym kompleksie w …
$316,717
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Mieszkanie 2 pokoi w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Apartament 2 sypialnie 95m2 z balkonem 11m2 w nowym kompleksie obok Gaia Zakupy w Vila Nova …
$316,717
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Mieszkanie 2 pokoi w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Apartament z 2 sypialniami i balkonem w nowym budynku obok Arrábida ZakupyKompleks, dzięki s…
$288,975
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Mieszkanie 1 pokój w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
T1 (T0 + T0) sypialnia z 77 m2, nowy, położony na brzegu rzeki Douro, w Gaia, w Pałacu Ferve…
$533,309
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Mieszkanie 1 pokój w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Loft apartament z 67 mkw, nowy, z tarasem, położony na brzegu rzeki Douro, w Gaia, w Pałacu …
$454,128
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Mieszkanie 2 pokoi w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 114 m²
W Vila Nova de Gaia, Canidelo, Ocean Living znajduje się tuż przy oceanie, co sprawia, że pl…
$564,079
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Mieszkanie 1 pokój w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 57 m²
Nowy jasny apartament z 1 sypialnią, 54 m2, posiada miejsce w garażu. Dom znajduje się w pob…
$329,431
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Mieszkanie 2 pokoi w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Nowy jasny apartament z 2 sypialniami, 96 m2, posiada miejsce w garażu. Dom położony jest pr…
$502,816
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Mieszkanie 3 pokoi w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 131 m²
Apartament 3 sypialnie z balkonem i garażem.Jest to apartament na 3 piętrze, całkowicie odno…
$242,739
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Mieszkanie 2 pokoi w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 88 m²
Apartament z 2 sypialniami o powierzchni 88 metrów kwadratowych. m, balkon 9 metrów kwadrato…
$398,785
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Mieszkanie 1 pokój w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1/6
Wielka okazja do osobistego zamieszkania lub inwestycji. 1 pokojowe mieszkanie w nowym kompl…
$282,721
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Mieszkanie 3 pokoi w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 114 m²
Lavadores Lounge, nowoczesne mieszkanie w Canidelo.Ten nowoczesny i znany kompleks ma idealn…
$419,014
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Mieszkanie 2 pokoi w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Apartament z 2 sypialniami i balkonem, położony w kondominium w budowie z własnym ogrodem w …
$364,108
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Mieszkanie 1 pokój w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 52 m²
Wielka okazja do osobistego zamieszkania lub inwestycji. 1 pokojowe mieszkanie w nowym kompl…
$276,838
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Mieszkanie 1 pokój w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 123 m²
Piętro 1/11
1 pokojowe mieszkanie o powierzchni 90 m2 z tarasem zewnętrznym 39 m2 w kompleksie mieszkaln…
$431,317
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Mieszkanie 1 pokój w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
T1 + T0 z 148 mkw, nowy, z tarasem, położony na brzegu rzeki Douro, w Gaia, w Pałacu Fervenç…
$556,598
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Mieszkanie 2 pokoi w Vila Nova de Gaia, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Vila Nova de Gaia, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 115 m²
Apartament z 2 sypialniami, położony w prywatnym kondominium z kortem tenisowym wiosła i bas…
$299,378
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Parametry nieruchomości w Vila Nova de Gaia, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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