  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Turcifal
  4. Nowe domy

Nowe domy w Turcifal, Portugalia

;
Lisbon
1
Torres Vedras
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Premium Premium
Kompleks willi Quinta de Santo António
Kompleks willi Quinta de Santo António
Kompleks willi Quinta de Santo António
Kompleks willi Quinta de Santo António
Kompleks willi Quinta de Santo António
Pokaż wszystko Kompleks willi Quinta de Santo António
Kompleks willi Quinta de Santo António
Turcifal, Portugalia
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 215–221 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Zamknięte kondominiumz 6 ekskluzywnych williPołożony obok Quinta de Fez condominium, to intymnespołeczność strzeżona oferuje doskonałą równowagę prywatności,elegancja i nowoczesny komfort
Deweloper
LDV Invest
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
LDV Invest
Języki komunikacji
English
Na mapie
Realting.com
Udać się