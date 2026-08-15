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Kup mieszkanie w Sintra, Portugalia

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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Sintra, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Sintra, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Doskonałe 2 pokojowe mieszkanie w Mem MartinsApartament z dobrymi obszarami i wielką ekspozy…
$353,344
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Mieszkanie 3 pokoi w Sintra, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Sintra, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 166 m²
For sale: Spacious 3-bedroom apartment in the prestigious and peaceful area of Beloura, Sint…
$1,29M
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