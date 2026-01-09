Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  Portugalia
  Portugalia
  Sines
  Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sines, Portugalia

mieszkania
14
14 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Sines, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Sines, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
3-pokojowe mieszkanie z 106.61 m2 i prywatny basen, położony w Pestana Porto Covo w Sines. O…
$611,817
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sines, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Sines, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
3-pokojowe mieszkanie z 114 m2 powierzchni budowlanej brutto, 17 m2 taras, ogród i basen, po…
$583,191
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sines, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Sines, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
3-pokojowe mieszkanie, nowy, 106.61 m2 (powierzchnia podłogi brutto), ankietę pływacką i ogr…
$642,152
Zostaw prośbę
NicoleNicole
Mieszkanie 3 pokoi w Sines, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Sines, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
3-pokojowe mieszkanie z 106.61 m2 i prywatny basen, położony w Pestana Porto Covo w Sines. O…
$612,963
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sines, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Sines, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
3-pokojowe mieszkanie, nowy, 106.61 m2 (powierzchnia podłogi brutto), ankietę pływacką i ogr…
$642,152
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sines, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Sines, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Trzypokojowe dwupoziomowe mieszkanie z 106,61 m2 powierzchni prywatnej brutto, taras zewnętr…
$588,510
Zostaw prośbę
AtlantaAtlanta
Mieszkanie 3 pokoi w Sines, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Sines, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Trzypokojowe dwupoziomowe mieszkanie z 106,61 m2 powierzchni prywatnej brutto, taras zewnętr…
$589,612
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sines, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Sines, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
3-pokojowe mieszkanie z 114 m2 powierzchni budowlanej brutto, 17 m2 taras, ogród i basen, po…
$582,100
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sines, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Sines, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Nowy apartament trzypokojowy z 95.08 m2 powierzchni budowlanej brutto, położony na parterze …
$607,126
Zostaw prośbę
VernaVerna
Mieszkanie 3 pokoi w Sines, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Sines, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
T3 apartament w Pestana Porto Covo z 98,5 m2 powierzchni prywatnej brutto, położony na parte…
$273,861
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sines, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Sines, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
3-pokojowe mieszkanie, nowy, 106.61 m2 (powierzchnia podłogi brutto), ankietę pływacką i ogr…
$640,951
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sines, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Sines, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
3-pokojowe mieszkanie z 106.61 m2 i prywatny basen, położony w Pestana Porto Covo w Sines. O…
$612,963
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sines, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Sines, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Nowy apartament trzypokojowy z 95.08 m2 powierzchni budowlanej brutto, położony na parterze …
$605,990
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sines, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Sines, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
T3 apartament w Pestana Porto Covo z 98,5 m2 powierzchni prywatnej brutto, położony na parte…
$273,861
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Sines, Portugalia

Tanie
Luksusowe
