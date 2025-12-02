Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z ogrodem na sprzedaż w Silves, Portugalia

Willa w Silves, Portugalia
Willa
Silves, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 214 m²
Ta nowa nowoczesna willa znajduje się w odległości krótkiego spaceru od zabytkowego miasta S…
$730,993
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Silves, Portugalia
Szeregowiec
Silves, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Dwupokojowy dom i prywatny basen położony na kurorcie golfowym w Silves, Algarve.Ten dom pos…
$464,122
Zostaw prośbę
Willa w Silves, Portugalia
Willa
Silves, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 178 m²
Znajduje się w Silves, jednym z najbardziej średniowiecznych miast Portugalii, pełnym histor…
$638,169
Zostaw prośbę
