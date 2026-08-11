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Wille na sprzedaż w Setubal, Portugalia

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5 obiektów total found
Willa w Fernao Ferro, Portugalia
Willa
Fernao Ferro, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Wspaniały dom z 3 sypialniami, basen i garaż dla dwóch samochodów, położony w zamkniętym con…
$461,850
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Willa w Carvalhal, Portugalia
Willa
Carvalhal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Villa   200 i nbsp; m2 i nbsp; składa się z   z 3 sypialni i 3 łazienek, w pełni umeblowanyc…
$685,847
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Willa w Comporta, Portugalia
Willa
Comporta, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 190 m²
Villa   190 m2 i nbsp; składa się z   z 2 sypialni i 3 łazienek, w pełni umeblowanych, wypos…
$593,477
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TekceTekce
Willa w Setubal, Portugalia
Willa
Setubal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 176 m²
Zbudowana willa znajduje się w prywatnym kondominium Casas de Azeit ã o.Zakończenie jest prz…
$715,867
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Willa 10 pokojów w Setubal, Portugalia
Willa 10 pokojów
Setubal, Portugalia
Pokoje 10
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Инвестиционный объект Дом Десять Комнат/ Два Этажа. Локация Шарнека да Капарика / Маржем Су…
$550,194
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Parametry nieruchomości w Setubal, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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