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Kup mieszkanie w Setubal, Portugalia

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Seixal
37
Alcochete
6
Grandola
4
Sesimbra
4
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64 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Palmela, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Palmela, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Nowoczesny apartament z 3 sypialniami, z dużą powierzchnią, prywatny parking i taras w nowym…
$363,706
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Mieszkanie 3 pokoi w Sesimbra, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Sesimbra, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Apartament z 3   sypialnie i nbsp; 125 i nbsp; m2 i nbsp; i taras i nbsp; 107 i nbsp; m2 i n…
$571,539
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Mieszkanie 1 pokój w Sesimbra, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Sesimbra, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
1 pokojowe mieszkanie w nowym ośrodku Sesimbra Golden Beach, znajduje się przy plaży, obok P…
$750,505
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Almada, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Almada, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Apartament 100 metrów kwadratowych, z 2 sypialniami znajduje się w kompleksie mieszkalnym Ca…
$513,808
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Mieszkanie 2 pokoi w Barreiro, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Barreiro, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 117 m²
Apartament z 2 sypialniami, nowy, o łącznej powierzchni 117 m2, z parkingiem i balkonem, w a…
$329,068
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Mieszkanie 2 pokoi w Almada, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Almada, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 122 m²
Nowy apartament z 2 sypialniami o powierzchni 122 m2 z balkonem i parkingiem w kompleksie mi…
$795,305
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Mieszkanie 2 pokoi w Setubal, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Setubal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 136 m²
2 pokojowe mieszkanie o powierzchni 107 m kw, balkon o powierzchni 29 m kw, 1 miejsce parkin…
$466,468
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Mieszkanie 2 pokoi w Setubal, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Setubal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Apartament z 2 sypialniami, nowy, 85 m2, z balkonem 10 m2 i 1 miejsce parkingowe, w kondomin…
$323,295
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Mieszkanie 3 pokoi w Alcacer do Sal, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Alcacer do Sal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 139 m²
Nowy ekskluzywny Alc á Kompleks mieszkaniowy cer do Sal II znajduje się w malowniczej okolic…
$438,757
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Mieszkanie 1 pokój w Carvalhal, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Carvalhal, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Mieszkanie z 1 sypialnią o powierzchni 45 m2, zupełnie nowe, w Comport, obok najlepszych pla…
$265,563
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Mieszkanie 2 pokoi w Almada, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Almada, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 122 m²
Piętro 2/6
Nowy apartament z 2 sypialniami o powierzchni 122 m2 z balkonem i parkingiem w kompleksie mi…
$802,060
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Mieszkanie 2 pokoi w Alcochete, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Alcochete, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Fantastyczne T2 z widokiem na rzekę i Lizbony. Z uprzywilejowaną lokalizacją, nieruchomość z…
$673,600
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Mieszkanie 2 pokoi w Almada, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Almada, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/5
Apartament 100 metrów kwadratowych, z 2 sypialniami znajduje się w kompleksie mieszkalnym Ca…
$517,762
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Kawalerka w Sesimbra, Portugalia
Kawalerka
Sesimbra, Portugalia
Powierzchnia 46 m²
Nowy apartament typu studio o łącznej powierzchni 46 m2, 1 miejsce parkingowe i balkon w kom…
$473,706
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Mieszkanie 4 pokoi w Alcochete, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Alcochete, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 154 m²
TAGUS BAY to prywatny kondominium na pierwszej linii rzeki, w którym uprzywilejowana lokaliz…
$848,648
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Kawalerka w Sesimbra, Portugalia
Kawalerka
Sesimbra, Portugalia
Powierzchnia 39 m²
Studio w kompleksie turystycznym Sesimbra Golden Beach, położone na pierwszej linii plaży, w…
$340,614
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Kawalerka 5 pokojów w Setubal, Portugalia
Kawalerka 5 pokojów
Setubal, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Ten pięciopokojowy dom na sprzedaż znajduje się w dzielnicy mieszkalnej Azeitão, w Setúbal. …
$525,145
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Mieszkanie 1 pokój w Seixal, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Seixal, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 49 m²
Apartament z 1 sypialnią i 16m2 taras w nowym kompleksie w dzielnicy Seixal Bay.Ten kompleks…
$375,253
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Mieszkanie 2 pokoi w Grandola, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Grandola, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Luksusowy obiekt T2 z nowoczesną architekturą i przytulną atmosferą w prywatnym kondominium.…
$389,240
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Mieszkanie w Seixal, Portugalia
Mieszkanie
Seixal, Portugalia
Powierzchnia 50 m²
Nowe studio w Setubal z gwarantowanymi natychmiastowymi zwrotami. Położony obok rzeki Tagus,…
$458,955
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Mieszkanie w Seixal, Portugalia
Mieszkanie
Seixal, Portugalia
Powierzchnia 50 m²
Nowe studio w Setubal z gwarantowanymi natychmiastowymi zwrotami. Położony obok rzeki Tagus,…
$470,574
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Mieszkanie 3 pokoi w Seixal, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Seixal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 418 m²
Położony w centrum Amora, Seixal, 4-pokojowe mieszkanie, które zostało przekształcone w 5- p…
$220,763
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Kawalerka 1 pokój w Setubal, Portugalia
Kawalerka 1 pokój
Setubal, Portugalia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Ten kompleks turystyczny znajduje się w Sesimbra, tuż obok plaży.Składa się z:48 apartamentó…
$450,109
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Mieszkanie 1 pokój w Seixal, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Seixal, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 61 m²
Nowy 1-pokojowe mieszkanie w Setubal z gwarancją natychmiastowego plonu. Położony obok rzeki…
$615,813
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Mieszkanie w Seixal, Portugalia
Mieszkanie
Seixal, Portugalia
Powierzchnia 50 m²
Nowe studio w Setubal z gwarantowanymi natychmiastowymi zwrotami. Położony obok rzeki Tagus,…
$470,574
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Mieszkanie 1 pokój w Seixal, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Seixal, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Nowy 4-gwiazdkowy kompleks turystyczny włączony do programu branży turystycznej, położony na…
$377,621
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Mieszkanie 1 pokój w Seixal, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Seixal, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 51 m²
Nowy 1-pokojowe mieszkanie w Setubal z gwarancją natychmiastowego plonu. Położony obok rzeki…
$366,002
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Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój w Setubal, Portugalia
Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój
Setubal, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 56 m²
Этот новый комплекс расположен в центре Грандолы, что обеспечивает жителям легкий доступ ко …
$311,843
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Mieszkanie 1 pokój w Seixal, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Seixal, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 74 m²
Nowy 1-pokojowe mieszkanie w Setubal z gwarancją natychmiastowego plonu. Położony obok rzeki…
$420,612
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Mieszkanie w Seixal, Portugalia
Mieszkanie
Seixal, Portugalia
Powierzchnia 60 m²
Nowe studio w Setubal z gwarantowanymi natychmiastowymi zwrotami. Położony obok rzeki Tagus,…
$470,574
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Typy nieruchomości w Setubal.

kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Setubal, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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