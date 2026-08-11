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Kawalerki na sprzedaż w Setubal, Portugalia

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4 obiekty total found
Kawalerka w Sesimbra, Portugalia
Kawalerka
Sesimbra, Portugalia
Powierzchnia 46 m²
Nowy apartament typu studio o łącznej powierzchni 46 m2, 1 miejsce parkingowe i balkon w kom…
$473,706
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Kawalerka w Sesimbra, Portugalia
Kawalerka
Sesimbra, Portugalia
Powierzchnia 39 m²
Studio w kompleksie turystycznym Sesimbra Golden Beach, położone na pierwszej linii plaży, w…
$340,614
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Kawalerka 5 pokojów w Setubal, Portugalia
Kawalerka 5 pokojów
Setubal, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Ten pięciopokojowy dom na sprzedaż znajduje się w dzielnicy mieszkalnej Azeitão, w Setúbal. …
$525,145
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Kawalerka 1 pokój w Setubal, Portugalia
Kawalerka 1 pokój
Setubal, Portugalia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Ten kompleks turystyczny znajduje się w Sesimbra, tuż obok plaży.Składa się z:48 apartamentó…
$450,109
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Parametry nieruchomości w Setubal, Portugalia

z garażem
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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