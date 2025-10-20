Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Santa Cruz
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Taras

Domy z tarasem na sprzedaż w Santa Cruz, Portugalia

Canico
6
3 obiekty total found
Willa w Santa Cruz, Portugalia
Willa
Santa Cruz, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 448 m²
$758,320
Zostaw prośbę
Willa w Santa Cruz, Portugalia
Willa
Santa Cruz, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 372 m²
Willa znajduje się w spokojnej okolicy, na słonecznym wzgórzu z pięknym widokiem na ocean. D…
$991,649
Zostaw prośbę
Willa w Santa Cruz, Portugalia
Willa
Santa Cruz, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 440 m²
Ta willa z trzema sypialniami i basen została zaprojektowana z wykorzystaniem nowoczesnych i…
$641,655
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Santa Cruz.

wille

Parametry nieruchomości w Santa Cruz, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się