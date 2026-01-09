Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Resende
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Resende, Portugalia

2 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Resende, Portugalia
Dom 5 pokojów
Resende, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 347 m²
5-pokojowa willa, w budowie, z 347 m2 powierzchni budowlanej brutto, widok na Douro Rzeka i …
$2,63M
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Resende, Portugalia
Dom 5 pokojów
Resende, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 347 m²
5-pokojowa willa, w budowie, z 347 m2 powierzchni budowlanej brutto, widok na Douro Rzeka i …
$2,62M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Resende, Portugalia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się