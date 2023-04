Kompleks mieszkalny Terra

Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Portugalia

od € 245,000

Nowy budynek w kulturalnym i historycznym centrum Porto.



Budynek znajduje się w tętniącej życiem dzielnicy, popularnie zwanej Baixa do Porto.

Budynek ma windę, która jest zaletą wśród zabytkowych budynków centrum Porto.

Budynek, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, został zbudowany przy użyciu wysokiej jakości wysokiej jakości materiałów wykończeniowych. Pokoje są wykończone drewnianymi podłogami z sosny portugalskiej i są wyposażone w podwójne szyby, klimatyzację Daikin i inne udogodnienia, które zapewnią Twojemu życiu jak najwięcej komfortu, zgodnie ze standardami współczesnego życia.

W porównaniu z cenami rynkowymi w okolicy ceny za metr kwadratowy w tym budynku są dość demokratyczne.



Apartamenty mają:

- klimatyzatory;

- wideodomofony;

- drzwi pancerne;

- pralki i suszarki.

Znajduje się na obszarze o dobrze rozwiniętej infrastrukturze i tylko w:

- 300 m do stacji metra Aliados!

- 550 m do dworca kolejowego San Bento;

- 450 m do izby miejskiej Porto;

- 1,3 km do piwnic z winami, Porto.

Nie przegap tej okazji!