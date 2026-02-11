Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Porto Salvo
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Porto Salvo, Portugalia

domy
4
4 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Oeiras, Portugalia
Dom 5 pokojów
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
Współczesna willa z 5 sypialniami o powierzchni 246 m2, na przestronnej działce 426 m2. Ta w…
$1,46M
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Oeiras, Portugalia
Dom 5 pokojów
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
Współczesna willa z 5 sypialniami o powierzchni 246 m2, na przestronnej działce 426 m2. Ta w…
$1,46M
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Oeiras, Portugalia
Dom 5 pokojów
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
Współczesna willa z 5 sypialniami o powierzchni 246 m2, na przestronnej działce 426 m2. Ta w…
$1,46M
Zostaw prośbę
NicoleNicole
Dom 5 pokojów w Oeiras, Portugalia
Dom 5 pokojów
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
Współczesna willa z 5 sypialniami o powierzchni 246 m2, na przestronnej działce 426 m2. Ta w…
$1,46M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się