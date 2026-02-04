Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Parchal, Portugalia

3 obiekty total found
Bliźniak 1 pokój w Parchal, Portugalia
Bliźniak 1 pokój
Parchal, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 93 m²
Dwupiętrowy apartament z 1 sypialnią w elitarnym kompleksie rezydencji Gramacho. Apartament …
$306,291
Zostaw prośbę
Dom w Parchal, Portugalia
Dom
Parchal, Portugalia
Powierzchnia 800 m²
Magazyn, 800 mkw, działający jako winnica, zbudowany w 2019 roku, położony w Parchal, Lagoa.…
$2,56M
Zostaw prośbę
Willa w Parchal, Portugalia
Willa
Parchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Fantastic villa situated in Bela Vista Parchal. Composed of three bedrooms, all with built …
$623,420
Zostaw prośbę
