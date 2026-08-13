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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Odivelas, Portugalia

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1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Odivelas, Portugalia
Dom 5 pokojów
Odivelas, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
This beautiful villa consists of five spacious and comfortable bedrooms, is perfect to accom…
$496,622
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Parametry nieruchomości w Odivelas, Portugalia

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