Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Matosinhos
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Garaż

Domy z garażem na sprzedaż w Matosinhos, Portugalia

Perafita
3
1 obiekt total found
Bliźniak 2 pokoi w Matosinhos, Portugalia
Bliźniak 2 pokoi
Matosinhos, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
Dwupoziomowy apartament z 2 sypialniami, powierzchnia 107 metrów kwadratowych, weranda 44 me…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Matosinhos, Portugalia

z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się