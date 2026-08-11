Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Loures
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Loures, Portugalia

;
3 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Loures, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Loures, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Apartament 85 m2 z 2 sypialniami i tarasem 37 m2, położony w najnowszym prywatnym kompleksie…
$536,900
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Loures, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Loures, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/10
Apartament 85 m2 z 2 sypialniami i tarasem 37 m2, położony w najnowszym prywatnym kompleksie…
$548,916
Zostaw prośbę
Willa w Loures, Portugalia
Willa
Loures, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 373 m²
Farma, na wsi, z pięknym widokiem na wieś i góry. Dom dla tych, którzy chcą spokojnego i spo…
$871,433
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Loures, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się