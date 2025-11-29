Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Lagoa e Carvoeiro
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Lagoa e Carvoeiro, Portugalia

Lagoa
47
Carvoeiro
45
2 obiekty total found
Willa w Carvoeiro, Portugalia
Willa
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
Nowa willa z 2 sypialniami, powierzchnia 109 m2, parking, ogród i taras, w kompleksie Hibisc…
$452,265
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Lagoa, Portugalia
Szeregowiec
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Vale de Milho Village to projekt inwestycyjny "pod klucz" z 32 kamienicami z 2 i 3 sypialnia…
$736,380
Zostaw prośbę
