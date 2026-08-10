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Domy na sprzedaż w Grandola, Portugalia

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2 obiekty total found
Willa w Carvalhal, Portugalia
Willa
Carvalhal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Villa   200 i nbsp; m2 i nbsp; składa się z   z 3 sypialni i 3 łazienek, w pełni umeblowanyc…
$686,570
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Dom 4 pokoi w Grandola, Portugalia
Dom 4 pokoi
Grandola, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 394 m²
Ta spektakularna willa jest zupełnie nowa i jest gotowa do przeprowadzki, z luksusowym wykoń…
$4,43M
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