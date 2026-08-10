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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Grandola, Portugalia

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mieszkania
4
6 obiektów total found
Willa w Carvalhal, Portugalia
Willa
Carvalhal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Villa   200 i nbsp; m2 i nbsp; składa się z   z 3 sypialni i 3 łazienek, w pełni umeblowanyc…
$686,570
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Mieszkanie 1 pokój w Carvalhal, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Carvalhal, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Mieszkanie z 1 sypialnią o powierzchni 45 m2, zupełnie nowe, w Comport, obok najlepszych pla…
$265,844
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Dom 4 pokoi w Grandola, Portugalia
Dom 4 pokoi
Grandola, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 394 m²
Ta spektakularna willa jest zupełnie nowa i jest gotowa do przeprowadzki, z luksusowym wykoń…
$4,43M
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Mieszkanie 2 pokoi w Grandola, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Grandola, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Luksusowy obiekt T2 z nowoczesną architekturą i przytulną atmosferą w prywatnym kondominium.…
$389,240
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Mieszkanie w Grandola, Portugalia
Mieszkanie
Grandola, Portugalia
Powierzchnia 228 m²
Luksusowy dwupiętrowy budynek mieszkalny, gdzie elegancja jest połączona z komfortem i wygod…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Grandola, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Grandola, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Luksusowy obiekt T2 z nowoczesną architekturą i przytulną atmosferą w prywatnym kondominium.…
$389,240
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