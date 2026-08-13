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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Gondomar, Portugalia

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Gondomar, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Gondomar, Portugalia
Sypialnie 2
Ten apartament znajduje się w nowym kompleksie Riviera River w dzielnicy Porto Gondomar.Apar…
$285,921
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Parametry nieruchomości w Gondomar, Portugalia

z garażem
z Ogród
Tanie
Luksusowe
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