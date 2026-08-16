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Domy na sprzedaż w Braga, Portugalia

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2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Guimaraes, Portugalia
Dom 3 pokoi
Guimaraes, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 258 m²
Położony na 464 m2 powierzchni, ten dom łączy nowoczesne linie z elementami tradycyjnymi i j…
$987,064
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Willa w Esposende, Portugalia
Willa
Esposende, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 228 m²
Urocza willa z 3 sypialniami na działce 230 m2 z doskonałą lokalizacją kilka metrów od rzeki…
$522,860
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Parametry nieruchomości w Braga, Portugalia

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