Domy na sprzedaż w Guimaraes, Portugalia

8 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Guimaraes, Portugalia
Dom 3 pokoi
Guimaraes, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 258 m²
Położony na 464 m2 powierzchni, ten dom łączy nowoczesne linie z elementami tradycyjnymi i j…
$1,01M
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Guimaraes, Portugalia
Dom 5 pokojów
Guimaraes, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 559 m²
5-pokojowy dom z 559 mkw powierzchni konstrukcji brutto, basen, ogród i garaż dla trzech sam…
$1,78M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Guimaraes, Portugalia
Dom 3 pokoi
Guimaraes, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 258 m²
Położony na 464 m2 powierzchni, ten dom łączy nowoczesne linie z elementami tradycyjnymi i j…
$987,064
Zostaw prośbę
Sky ApartmentsSky Apartments
Moa 7aMoa 7a
