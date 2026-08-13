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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Barreiro, Portugalia

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Barreiro, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Barreiro, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 117 m²
Apartament z 2 sypialniami, nowy, o łącznej powierzchni 117 m2, z parkingiem i balkonem, w a…
$328,579
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Parametry nieruchomości w Barreiro, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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