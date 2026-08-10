Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Amadora
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Amadora, Portugalia

;
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Amadora, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Amadora, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Apartament z 2 sypialniami o powierzchni 45 m2 znajduje się w końcowej fazie renowacji, znaj…
$226,573
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Amadora, Portugalia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się