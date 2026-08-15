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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Alcochete, Portugalia

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mieszkania
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6 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Alcochete, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Alcochete, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Fantastyczne T2 z widokiem na rzekę i Lizbony. Z uprzywilejowaną lokalizacją, nieruchomość z…
$673,600
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Mieszkanie 2 pokoi w Alcochete, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Alcochete, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Ten piękny apartament T2 typologia jest wprowadzany do prywatnego centrum w stylu resort con…
$627,432
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Mieszkanie 4 pokoi w Alcochete, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Alcochete, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 154 m²
TAGUS BAY to prywatny kondominium na pierwszej linii rzeki, w którym uprzywilejowana lokaliz…
$850,202
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 3 pokoi w Alcochete, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Alcochete, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Wróżka dwupoziomowa z 3 sypialniami o łącznej powierzchni 180 m2, składająca się z 2 pięter …
$801,719
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Mieszkanie 4 pokoi w Alcochete, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Alcochete, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 337 m²
Fantastyczny dwupoziomowy apartament z 4 sypialniami w elitarnym kompleksie w centrum Alcoch…
$1,98M
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Mieszkanie 4 pokoi w Alcochete, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Alcochete, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 194 m²
Wróżka duplex z 4 sypialniami o łącznej powierzchni 225 m2, składający się z 2 pięter, balko…
$906,291
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