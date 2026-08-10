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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Alcacer do Sal, Portugalia

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2 obiekty total found
Willa w Comporta, Portugalia
Willa
Comporta, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 190 m²
Villa   190 m2 i nbsp; składa się z   z 2 sypialni i 3 łazienek, w pełni umeblowanych, wypos…
$594,103
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Mieszkanie 3 pokoi w Alcacer do Sal, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Alcacer do Sal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 139 m²
Nowy ekskluzywny Alc á Kompleks mieszkaniowy cer do Sal II znajduje się w malowniczej okolic…
$439,220
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Parametry nieruchomości w Alcacer do Sal, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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