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Domy Szeregowe z basenem w Yenibogazici Belediyesi, Cypr Północny

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1 obiekt total found
Szeregowiec 3 pokoi w Agios Sergios, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Agios Sergios, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 183 m²
Północny Cypr nieruchomość: 3 + 1 kamienica w Orchard, Yeni Boğaziçi - wykończony dom nad mo…
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Parametry nieruchomości w Yenibogazici Belediyesi, Cypr Północny

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