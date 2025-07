Mieszkanie w nowym budynku NCP-131 This centrally located development offers uninterrupted views

O Inwestycji:

To centralnie położone osiedle oferuje niezakłócony widok na Morze Śródziemne i Góry Beşparmak, łącząc piękno natury z szybkim dostępem do głównych dróg i usług. Nowoczesny projekt, luksusowe udogodnienia i potencjał inwestycyjny czynią go idealnym zarówno do życia, jak i pod działalność.

Kluczowe Punkty:

Doskonała lokalizacja przy trasie Nikozja–Kyrenia

Szeroka gama jednostek: lofty, penthouse’y i lokale usługowe

Wysoka jakość budowy i wykończeń

Pełen pakiet udogodnień i systemów bezpieczeństwa

Dostępne Typy Mieszkań:

Nowoczesne i funkcjonalne układy – zarówno mieszkalne, jak i komercyjne:

Kawalerki od 45 m²

Mieszkania 1+1 od 63 m²

Mieszkania 2+1 od 78 m²

Mieszkania 3+1 od 139 m²

Penthouse’y dwupoziomowe 2+1

Penthouse’y dwupoziomowe 3+1

Sklepy / Biura

Lokalizacja:

1 minuta do drogi łączącej Nikozję z Kyrenią

Blisko sklepów, szkół i instytucji publicznych

Widok na góry i morze

Udogodnienia:

Kompleks zaprojektowany z myślą o komforcie, relaksie i bezpieczeństwie:

Baseny zewnętrzne i wewnętrzne

Parking wewnętrzny i zewnętrzny

W pełni wyposażona siłownia

Sauna i pokój masażu

Całodobowy monitoring i ochrona

Po 2 windy (dla 8 osób) w każdym bloku

Centralny generator dla części wspólnych

Opcja montażu płytek, umywalki, prysznica i pergoli

Stały i elastyczny plan płatności

Opcje Płatności:

Plan 7-letni bez odsetek (60% przedpłaty, 40% w 84 ratach)

Plan 20-letni z oprocentowaniem 9% – uzależniony od wartości nieruchomości

O nas:

