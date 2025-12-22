Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Lefkosa
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Lefkosa, Cypr Północny

2 pokojowe
4
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
6 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 3
Apartamenty na Cyprze Północnym, Lefkoşa, Blisko Wszystkich Udogodnień Lefkoşa to miasto poł…
$328,818
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 3
Apartamenty na Cyprze Północnym, Lefkoşa, Blisko Wszystkich Udogodnień Lefkoşa to miasto poł…
$214,906
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3
Apartamenty na Cyprze Północnym, Lefkoşa, Blisko Wszystkich Udogodnień Lefkoşa to miasto poł…
$316,237
Zostaw prośbę
OneOne
Penthouse 3 pokoi w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Penthouse 3 pokoi
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Piętro 4
Apartamenty na Cyprze Północnym, Lefkoşa, Blisko Wszystkich Udogodnień Lefkoşa to miasto poł…
$315,066
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Gonyeli, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Gonyeli, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Liczba kondygnacji 2
$96,211
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
$126,226
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts

Parametry nieruchomości w Lefkosa, Cypr Północny

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się