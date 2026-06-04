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Domy Szeregowe z basenem w Iskele Belediyesi, Cypr Północny

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Trikomo
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1 obiekt total found
Szeregowiec 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Przytulny dwo- Storey 2 + 1 Townhouse Near Long Beach 🌴🏖Komfortowy dwupiętrowy 2 + 1 kamieni…
$218,853
VAT
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Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
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Parametry nieruchomości w Iskele Belediyesi, Cypr Północny

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z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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