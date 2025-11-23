Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Tatlisu Belediyesi, Cypr Północny

Akanthou
8
8 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Akanthou, Cypr Północny
Dom 4 pokoi
Akanthou, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Discover Habitat: The Perfect Geographical Crossroads. Experience the unique concept of a Re…
$427,548
Bliźniak 4 pokoi w Akanthou, Cypr Północny
Bliźniak 4 pokoi
Akanthou, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/2
Sprzedaż do morza Rezerwa Terra 3 + 1Cypr Północny Tatlisu; 100 kw + 20 kw taras + 25 ogrodó…
$139,062
Willa 4 pokoi w Akanthou, Cypr Północny
Willa 4 pokoi
Akanthou, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 381 m²
Liczba kondygnacji 2
Natulux jest highly-end zabudowy mieszkaniowej w Küçük Erenköy, Turcja, podkreślając integra…
$1,53M
Ness Wii MarketNess Wii Market
Szeregowiec w Akanthou, Cypr Północny
Szeregowiec
Akanthou, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Kamienice mają 2 lub 3 sypialnie. Możliwe jest pełne wykończenie i pakiet mebli. Dewel…
$273,758
Szeregowiec w Akanthou, Cypr Północny
Szeregowiec
Akanthou, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 106 m²
Piękny dom z dwoma sypialniami i trzema nowoczesnymi łazienkami, położony w malowniczej okol…
$296,738
Szeregowiec 2 pokoi w Akanthou, Cypr Północny
Szeregowiec 2 pokoi
Akanthou, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Loft 1 + 1Opis:Unikalny loft o powierzchni 60 m2 z balkonem (6 m2) na śniadanie i przestronn…
$209,065
MIPIFMIPIF
Szeregowiec 3 pokoi w Akanthou, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Akanthou, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 106 m²
Liczba kondygnacji 3
Townhouse w malowniczej okolicy TRNC. Klucze w grudniu 2025. 2 sypialnie 3 łazienki, tarasy …
$311,618
Willa 5 pokojów w Akanthou, Cypr Północny
Willa 5 pokojów
Akanthou, Cypr Północny
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 567 m²
Liczba kondygnacji 3
Cliffside Wille z widokiem na morzeBlok A, 4 + 1 Willa 567 m2 z basenem 40 m2Natulux jest hi…
$2,80M
