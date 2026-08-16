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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Guzelyurt, Cypr Północny

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mieszkania
4
4 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Morphou, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Morphou, Cypr Północny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
$126,722
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Mieszkanie 1 pokój w Morphou, Cypr Północny
Mieszkanie 1 pokój
Morphou, Cypr Północny
Sypialnie 1
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 12
Our new project, one of the largest and most modern health and anti -aging centers in the Me…
$103,010
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Kawalerka 1 pokój w Morphou, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Morphou, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 4/13
Region Guselyurt The most affordable prices !!! studio 34 m2 1+1 60 m2 2+1 penthou…
$65,431
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Kawalerka 1 pokój w Morphou, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Morphou, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 11
$98,393
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