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Kawalerki z basenem na sprzedaż w Girne District, Cypr Północny

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Kyrenia
3
Girne Belediyesi
5
Catalkoy Esentepe Belediyesi
10
Agios Amvrosios
8
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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/2
Habitat — harmony of nature and modern comfort🌿 Studio for sale
$154,146
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Parametry nieruchomości w Girne District, Cypr Północny

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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