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Kawalerki w górach na sprzedaż w Girne District, Cypr Północny

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Kyrenia
3
Girne Belediyesi
5
Catalkoy Esentepe Belediyesi
10
Agios Amvrosios
8
Kawalerka Usuwać
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3 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/2
Nowy projekt w regionie Esentepe, klasa premium na 1. miejscu. Linia wybrzeża Morza Śródziem…
$130,447
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Kawalerka 1 pokój w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Liczba kondygnacji 2
$80,656
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Kawalerka 1 pokój w Agios Amvrosios, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Agios Amvrosios, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 42 m²
Kompleks Super Villa na Cyprze Północnym Projekt znajduje się w Esentep, Kyrenia Idealny kli…
$101,776
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Parametry nieruchomości w Girne District, Cypr Północny

z garażem
z Widok na morze
z Basen
Tanie
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