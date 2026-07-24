Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Girne Belediyesi
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Basen

Domy Szeregowe z basenem w Girne Belediyesi, Cypr Północny

;
Kyrenia
8
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Szeregowiec 3 pokoi w Bellapais, Cypr Północny
Szeregowiec 3 pokoi
Bellapais, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Nowoczesny dom z tureckim tytułem w Orchid Kyrenia, Bellapais jest idealnym domem dla komfor…
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Girne Belediyesi, Cypr Północny

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się