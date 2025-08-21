Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Bungalow z basenem na sprzedaż w Girne Belediyesi, Cypr Północny

1 obiekt total found
Bungalow 4 pokoi w Karmi, Cypr Północny
Bungalow 4 pokoi
Karmi, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 375 m²
O projekcie DejaBlue to pierwszy eko-projekt mieszkaniowy na Cyprze Północnym, zaprojektowa…
$782,461
Parametry nieruchomości w Girne Belediyesi, Cypr Północny

