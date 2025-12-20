  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Gazimağusa District
  4. Nowe domy

Nowe domy w Gazimagusa District, Cypr Północny

Tatlisu Belediyesi
1
Yenibogazici Belediyesi
2
Willa RICHMOND PARK
Willa RICHMOND PARK
Willa RICHMOND PARK
Willa RICHMOND PARK
Willa RICHMOND PARK
Willa RICHMOND PARK
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$830,158
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
NOWE SERCE YENIBOGAZICIProjekt Richmond Park to Luksusowa Kolekcja Boutique Villas z etosem prywatności i wyłączności. Zaprojektowany w śródziemnomorskiej williStyl, żadna willa nie wygląda na inną. Położony w obszarze Yenibogazici / Famagusta w 1000 m od piaszczystych plaż, te wille zapewni…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Willa DREAM HOMES 4 YOU
Willa DREAM HOMES 4 YOU
Willa DREAM HOMES 4 YOU
Willa DREAM HOMES 4 YOU
Willa DREAM HOMES 4 YOU
Willa DREAM HOMES 4 YOU
Limnia, Cypr Północny
od
$404,940
Rok realizacji 2025
O projekcieNiepowtarzalny dom marzeń 4 Ty bungalow kompleks, gdzie luksus i komfort są połączone z nowoczesnym stylu życia. Projekt ten zainspirowany jest ideą stworzenia idealnej przestrzeni do życia i relaksu w sąsiedztwie Yenibogazici, oferując nie tylko dom, ale prawdziwy raj na ziemi.Ka…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Willa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Willa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Willa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Willa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Willa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Willa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Akanthou, Cypr Północny
od
$1,53M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 381 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Natulux to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy w Küçük Erenköy w Turcji, kładący nacisk na integrację z otaczającym pięknem natury. Kluczowe cechy: Doskonała lokalizacja: Położenie na klifie z zachwycającym 270-stopniowym widokiem na morze. Ekskluzywne wille: 8 willi w pierwszym rzędzie wyd…
Agencja
Right way Group
Willa Esenete 55
Willa Esenete 55
Willa Esenete 55
Willa Esenete 55
Willa Esenete 55
Willa Esenete 55
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$449,857
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Witamy w Sea & Hills Villas, ekskluzywnej inwestycji położonej w sercu Esentepe, oferującej niezrównany luksus i spokój. Położony w niewielkiej odległości od szeregu udogodnień, w tym restauracji, sklepów, aptek, wioski Esentepe i zapierających dech w piersiach plaż, Sea & Hills Villas stano…
Agencja
Esentepe Blue Investment
