Walka z pandemią ruszyła pełną parą: kto przoduje w liczbie szczepień i jakie szczepionki zostały oficjalnie zatwierdzone przez WHO

Pomimo masowych szczepień i surowych środków restrykcyjnych w większości krajów pandemia COVID-19 nadal poważnie zagraża ludzkości. Całkowite zwalczenie choroby może nastąpić tylko wtedy, gdy większość ludności świata uzyska odporność na koronawirus. Wiele krajów na świecie dąży do osiągnięcia tego celu i już zobowiązało się do opracowania szczepionek przeciwko tej niebezpiecznej chorobie.

Statystyki pokazują jednak, że wskaźniki szczepień znacznie się różnią w zależności od kraju. Więcej o tym, kto obecnie przoduje w liczbie szczepień i które kraje wynalazły już oficjalnie zarejestrowane szczepionki, można przeczytać w tym artykule.

Kraje przodujące pod względem liczby szczepień

Na dzień 14 września największymi krajami, w których ludzie otrzymali co najmniej jeden składnik szczepionki przeciwko COVID-19, były Zjednoczone Emiraty Arabskie, Portugalia, Malta, Hiszpania i Kanada. Odsetek zaszczepionych obywateli w tych państwach wynosił odpowiednio 89,88%, 86,95%, 81,11%, 79,67% i 74,73%. W pierwszej dziesiątce znalazły się także Finlandia (73,57% zaszczepionej populacji), Francja (73,35%), Włochy (72,76%), Wielka Brytania (71,05%) i Holandia (70,16%).

W pierwszej dziesiątce znalazły się tradycyjnie silne pod względem medycznym Izrael, Niemcy i USA, ze wskaźnikami szczepień wynoszącymi odpowiednio 68,88%, 66,11% i 62,43%.

W niektórych krajach Wspólnoty Niepodległych Państw sytuacja wygląda następująco:

w Estonii 56,06% populacji otrzymało co najmniej jedną dawkę leku przeciwwirusowego;

na Łotwie — 47,32%;

w Rosji — 31,64%;

na Białorusi — 17,92%;

na Ukrainie — 13,87%.

Dlaczego szczepienia są ważne

Liczba szczepień ma bezpośredni wpływ na poprawę sytuacji gospodarczej. Nic więc dziwnego, że informacje pojawiające się na ten temat mają dramatyczny wpływ również na notowania walut. Warto tu przypomnieć niedawny przypadek skoku euro do 1,206 w stosunku do dolara — stało się to tylko na wieść o tym, że Pfizer zwiększy dostawy szczepionek do Unii Europejskiej o 100 mln dawek.

Dwa kluczowe elementy gospodarki — popyt konsumpcyjny i inwestycje — zostały szczególnie mocno dotknięte pandemią. Wiadomość o masowych szczepieniach dała jednak nadzieję ludziom i przedsiębiorstwom w ogóle. Wielu ludzi zaczęło teraz wydawać jak dawniej, co znacznie zwiększyło wskaźniki konsumpcji. Ponadto, ludzie zaczęli więcej inwestować w przyszłość — rozwijać swoje firmy i kupować nieruchomości.

Kolejną korzyścią, jaką niosą ze sobą szczepienia, jest perspektywa rychłego otwarcia granic. Kraje, które zostały zaszczepione przeciwko COVID-19 w wystarczającej ilości, będą mogły szybciej ustanowić połączenia lotnicze, a w rezultacie otworzyć drogę dla obcokrajowców. Stany te będą miały również znacznie większe szanse na usunięcie istniejących ograniczeń. Przed wyjazdem na wakacje lub zakupem nieruchomości w którymś z zagranicznych krajów można zapoznać się ze wskaźnikami szczepień, aby ocenić ryzyko i perspektywy.

Które szczepionki są dopuszczone do obrotu?

Do tej pory WHO zatwierdziło ponad 10 leków przeciwko koronawirusa. Zostały one zarejestrowane w latach 2020–2021. Szczepionki są produkowane przez Rosję, USA, Niemcy i inne kraje.

1. Sputnik V

Rosyjski lek został zarejestrowany 11 sierpnia ubiegłego roku. Został on już zatwierdzony do użytku w kilkudziesięciu krajach, w tym w Argentynie, Serbii, Egipcie, Meksyku, Czarnogórze i na Węgrzech. W krajach Wspólnoty Niepodległych Państw, oprócz Rosji, szczepionka jest aktywnie stosowana na Białorusi, w Armenii, Mołdawii, Kazachstanie, Kirgistanie, Uzbekistanie i Turkmenistanie.

2. EpiVacCorona

Lek produkowany w Rosji został zarejestrowany 13 października ubiegłego roku i jest dopuszczony do stosowania tylko w Rosji i Turkmenistanie.

3. Comirnaty

Szczepionka produkowana przez dwie firmy, amerykańską Pfizer i niemiecką BioNTech. Został on zarejestrowany 2 grudnia ubiegłego roku, obecnie jest używany w kilkudziesięciu krajach, w tym w USA, Brazylii, Australii, Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Japonii i krajach Unii Europejskiej.

4. Moderna

Rejestracja tego amerykańskiego leku miała miejsce 18 grudnia ubiegłego roku. Oprócz USA jest on zatwierdzony do użytku w UE, a także w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Izraelu i ponad 10 innych krajach.

5. AstraZeneca

Lek został wprowadzony na rynek w Wielkiej Brytanii, został oficjalnie zarejestrowany 30 grudnia ubiegłego roku. Lista krajów, w których ta szczepionka jest dopuszczona do obrotu, jest dość obszerna: UE, Brazylia, Indie, Dania, Australia, Kanada i dziesiątki innych krajów.

6. BBIBP-CorV

Szczepionka jest produkowana przez Chiny. Rejestracja miała miejsce 31 grudnia ubiegłego roku. Lek jest dopuszczony do stosowania tylko w czterech krajach: oprócz Chin są to Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn i Seszele.

7. Sinopharm

Szczepionka ta została zarejestrowana w dniu 25 lutego bieżącego roku. Jest ona produkowana w Chinach i licencjonowana do użytku tylko w tym kraju, a także w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

8. CoronaVac

Szczepionka została zarejestrowana w dniu 6 lutego bieżącego roku, wyprodukowana jest w Chinach. Oprócz obywateli Chin szczepionkę otrzymują również mieszkańcy Brazylii, Meksyku, Azerbejdżanu, Ukrainy i kilku innych krajów.

9. Convidicea

Kolejny lek produkowany jest w Chinach. Został on zarejestrowany 25 czerwca ubiegłego roku. Lista państw, w których jest on dopuszczony do użytku, jest ograniczona do Chin, Meksyku, Węgier i Pakistanu.

10. Covaxin

Krajem pochodzenia tej szczepionki są Indie. Rejestracja odbyła się w dniu 17 lutego bieżącego roku. Stosuje się leku w Indiach, Iranie i Zimbabwe.

11. CoviVac

Lek został wyprodukowany w Rosji. Obecnie jest on zatwierdzony do stosowania tylko w tym kraju. Został zarejestrowany 19 lutego bieżącego roku.

12. Janssen

Amerykański lek, który został zarejestrowany 27 lutego tego roku. Jest on stosowany nie tylko w USA, również aktywnie wykorzystywany jest przez obywateli UE, Kanady, RPA i wielu innych krajów.

13. ZF2001

Szczepionka została wyprodukowana w Chinach. Rejestracja odbyła się 1 marca bieżącego roku. Lek został dopuszczony do stosowania w Chinach i Uzbekistanie.