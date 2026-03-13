Wynajem długoterminowy nieruchomości w Podgorica, Czarnogóra

mieszkania
149
domy
15
nieruchomości komercyjne
36
201 obiekt total found
Dom w Podgorica, Czarnogóra
Dom
Podgorica, Czarnogóra
Czteropokojowy dom o powierzchni 200 m ² jest do wynajęcia w Donja Gorica w cenie 1500 euro …
$1,728
za miesiąc
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Jednopokojowe mieszkanie o powierzchni 37m ² jest do wynajęcia w Tološi, funkcjonalne i wygo…
$519
za miesiąc
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Działki w Podgorica, Czarnogóra
Działki
Podgorica, Czarnogóra
Oferta obejmuje grunty o powierzchni ok. 1800 m ², położone w niezwykle ruchliwej i obiecują…
Cena na żądanie
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Jednopokojowe mieszkanie o powierzchni 44 m ² jest do wynajęcia w pięknej lokalizacji w Gori…
$807
za miesiąc
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Studio apartament o powierzchni 29 m ² jest do wynajęcia na ulicy Moskowskiej. Znajduje się …
$403
za miesiąc
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne w Podgorica, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne
Podgorica, Czarnogóra
Całkowicie nowy i nowoczesny hangar o powierzchni 220 m ² jest do wynajęcia, położony w dosk…
$1,844
za miesiąc
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Dom w Podgorica, Czarnogóra
Dom
Podgorica, Czarnogóra
Do wynajęcia trzypokojowy apartament o powierzchni 100 m ² jako część domu w Zabjelo z taras…
$1,037
za miesiąc
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Dom w Podgorica, Czarnogóra
Dom
Podgorica, Czarnogóra
Dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 100 m ² jest do wynajęcia w Tološi, znajduje się na par…
$461
za miesiąc
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Mieszkanie w Dalmatinska, Czarnogóra
Mieszkanie
Dalmatinska, Czarnogóra
Jednopokojowe mieszkanie o powierzchni 38m ² jest do wynajęcia na ulicy Dalmatinskiej. Apart…
$519
za miesiąc
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Jednopokojowe mieszkanie o powierzchni 47m2 jest do wynajęcia, znajduje się w kompleksie Cen…
$634
za miesiąc
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Mieszkanie 3 pokoi w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Podgorica, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Dwupokojowe mieszkanie w kompleksie Capital Plaza w Podgorica dostępne do wynajęcia.Nieumebl…
Cena na żądanie
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
English
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Studio apartament o powierzchni 28 m ² jest do wynajęcia w dzielnicy Kruševac. Mieszkanie je…
$288
za miesiąc
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Na 1 piętrze prestiżowego kompleksu Central Point znajduje się apartament o powierzchni 49 m…
$634
za miesiąc
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Jeden pokój urządzony apartament do wynajęcia na pierwszym piętrze, powierzchnia 43m2, w Zab…
$519
za miesiąc
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Mieszkanie w Ulica 14 Vranici, Czarnogóra
Mieszkanie
Ulica 14 Vranici, Czarnogóra
Umeblowane studio apartament 37m2 do wynajęcia w prywatnym domu przy ulicy Boško Pusonjić. C…
$288
za miesiąc
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Mieszkanie 3 pokoi w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Podgorica, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Powierzchnia: 94m2Sypialnie: 2Kąpiele: 1 + 1Garaż: 1Umeblowany dwupokojowy apartament w komp…
Cena na żądanie
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
English
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Jednopokojowe mieszkanie o powierzchni 40 m ² jest do wynajęcia w dzielnicy Kruševac. Aparta…
$461
za miesiąc
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Nowy jednopokojowy apartament o powierzchni 44m ² jest do wynajęcia. Mieszkanie stoi po połu…
$576
za miesiąc
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne w Podgorica, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne
Podgorica, Czarnogóra
Doskonała lokalizacja i funkcjonalna powierzchnia 75 m ² idealna do różnych działań - biura,…
$1,152
za miesiąc
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Apartament do wynajęcia w nowym budynku przy ulicy Iva Vizina, Zabjelo. Mieszkanie jest w pe…
$576
za miesiąc
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne w Podgorica, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne
Podgorica, Czarnogóra
Lokale biznesowe do wynajęcia o łącznej powierzchni 47m ² (27m ² powierzchni krytej + 20m ² …
$691
za miesiąc
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Luksusowy apartament jednopokojowy o powierzchni 41 m ² jest na sprzedaż w prestiżowym kompl…
$159,597
za miesiąc
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia, 74 m ², w budynku Emerald Garden i luksusowo urządzone,…
$1,383
za miesiąc
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne w Podgorica, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne
Podgorica, Czarnogóra
Przestrzeń biznesowa do wynajęcia 129 m ² - za Alpe bar (Preko Morače) Funkcjonalna i wyposa…
$1,728
za miesiąc
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Do wynajęcia jest komfortowy i funkcjonalny apartament o powierzchni 55 m ², położony na dru…
$634
za miesiąc
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne w Podgorica, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne
Podgorica, Czarnogóra
Powierzchnia do wynajęcia 47m ² w dzielnicy Zabjelo. Przestrzeń jest w szarej fazie i nadaje…
$542
za miesiąc
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Jednopokojowe mieszkanie o powierzchni 40 m ² jest do wynajęcia w bloku 6. Mieszkanie ma fun…
$519
za miesiąc
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Do wynajęcia trzypokojowy dom o powierzchni 120m ² w Zabjelo, przestronne i wygodne, z dwoma…
$1,728
za miesiąc
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Nieruchomości komercyjne w Podgorica, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne
Podgorica, Czarnogóra
W budynku Maxim, jednym z najbardziej prestiżowych i najbardziej wysuniętych po miejscu bizn…
$461
za miesiąc
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Do wynajęcia jest studio apartament 37 m ² w Mali Brdo, cena 390 €. Apartament jest schludny…
$449
za miesiąc
CONCORD NEKRETNINE
English, Crnogorski

