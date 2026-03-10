Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy nieruchomości w Podgorica Capital City, Czarnogóra

Podgorica
196
199 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Podgorica, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Powierzchnia: 94m2Sypialnie: 2Kąpiele: 1 + 1Garaż: 1Umeblowany dwupokojowy apartament w komp…
Cena na żądanie
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Apartament jednopokojowy o powierzchni 44 m ² do wynajęcia w Zagorič, mieszkanie jest funkcj…
$581
za miesiąc
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Do wynajęcia jest komfortowy i funkcjonalny apartament o powierzchni 55 m ², położony na dru…
$639
za miesiąc
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Jeden-sypialnia niezajęte mieszkanie do wynajęcia, 45 m ² w Zabjelo, na Vojislavljevića Boul…
$523
za miesiąc
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Na wynajem urządzony apartament 43m2, na drugim piętrze budynku w Zabjelo
$523
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Podgorica, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne
Podgorica, Czarnogóra
W budynku Maxim, jednym z najbardziej prestiżowych i najbardziej wysuniętych po miejscu bizn…
$465
za miesiąc
Działki w Podgorica, Czarnogóra
Działki
Podgorica, Czarnogóra
Oferta obejmuje grunty o powierzchni ok. 1800 m ², położone w niezwykle ruchliwej i obiecują…
Cena na żądanie
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Jednopokojowe mieszkanie do wynajęcia, 27 m ², Zabjelo. Mieszkanie jest czyste i funkcjonaln…
$407
za miesiąc
Mieszkanie w Dalmatinska, Czarnogóra
Mieszkanie
Dalmatinska, Czarnogóra
Jednopokojowe mieszkanie o powierzchni 38m ² jest do wynajęcia na ulicy Dalmatinskiej. Apart…
$523
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Podgorica, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne
Podgorica, Czarnogóra
Powierzchnia do wynajęcia 47m ² w dzielnicy Zabjelo. Przestrzeń jest w szarej fazie i nadaje…
$546
za miesiąc
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Nowy, ładnie urządzony apartament jest do wynajęcia w Zagorič, w doskonałej lokalizacji w po…
$581
za miesiąc
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Jednopokojowe mieszkanie o powierzchni 60 m ² jest do wynajęcia w Gorica C za 600 euro miesi…
$698
za miesiąc
Dom w Podgorica, Czarnogóra
Dom
Podgorica, Czarnogóra
Trzypokojowy dom o powierzchni 200 m ² jest do wynajęcia w Donja Gorica w cenie 1500 euro mi…
$1,744
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Podgorica, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Dwupokojowe mieszkanie w kompleksie Capital Plaza w Podgorica dostępne do wynajęcia.Nieumebl…
Cena na żądanie
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Jeden pokój urządzony apartament do wynajęcia na pierwszym piętrze, powierzchnia 43m2, w Zab…
$523
za miesiąc
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Jednopokojowe mieszkanie 44m2 jest do wynajęcia, znajduje się w dzielnicy Zagorič, na drugim…
$581
za miesiąc
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Na 1 piętrze prestiżowego kompleksu Central Point znajduje się apartament o powierzchni 49 m…
$639
za miesiąc
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Apartament jednoosobowy do wynajęcia - 45m ² - Zabjelo (Filipa Lainovića) Umeblowany jednopo…
$523
za miesiąc
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Do wynajęcia jest studio apartament 37 m ² w Mali Brdo, cena 390 €. Apartament jest schludny…
$453
za miesiąc
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Luksusowy apartament jednopokojowy o powierzchni 41 m ² jest na sprzedaż w prestiżowym kompl…
$161,023
za miesiąc
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Apartament jednopokojowy do wynajęcia, 40 m ², Gornja Gorica. Mieszkanie jest czyste i funkc…
$465
za miesiąc
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Do wynajęcia trzypokojowy dom o powierzchni 120m ² w Zabjelo, przestronne i wygodne, z dwoma…
$1,744
za miesiąc
Mieszkanie w Dalmatinska, Czarnogóra
Mieszkanie
Dalmatinska, Czarnogóra
Apartament jednoosobowy do wynajęcia - 43 m ², Dalmatinska Street Piękny i komfortowy aparta…
$581
za miesiąc
Dom w Podgorica, Czarnogóra
Dom
Podgorica, Czarnogóra
Do wynajęcia trzypokojowy apartament o powierzchni 100 m ² jako część domu w Zabjelo z taras…
$1,046
za miesiąc
Mieszkanie w Ulica 14 Vranici, Czarnogóra
Mieszkanie
Ulica 14 Vranici, Czarnogóra
Umeblowane studio apartament 37m2 do wynajęcia w prywatnym domu przy ulicy Boško Pusonjić. C…
$291
za miesiąc
Mieszkanie w Pejton, Czarnogóra
Mieszkanie
Pejton, Czarnogóra
Trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 100 m ² jest do wynajęcia w budynku Pejton. Apartament…
$1,163
za miesiąc
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Jednopokojowe mieszkanie o powierzchni 37m ² jest do wynajęcia w Tološi, funkcjonalne i wygo…
$523
za miesiąc
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 62 m ² jest do wynajęcia w Zabjelo, Vizina Street. Cena…
$814
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Podgorica, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne
Podgorica, Czarnogóra
Doskonała lokalizacja i funkcjonalna powierzchnia 75 m ² idealna do różnych działań - biura,…
$1,163
za miesiąc
Mieszkanie w Podgorica, Czarnogóra
Mieszkanie
Podgorica, Czarnogóra
Jednopokojowe mieszkanie o powierzchni 50 m ² jest do wynajęcia w doskonałej lokalizacji w b…
$698
za miesiąc
