Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Petrovac
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Petrovac, Czarnogóra

;
mieszkania
149
domy
39
188 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
TOP TOP
Mieszkanie 2 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/4
Przytulny apartament z 2 sypialniami znajduje się na 1 piętrze Czarnogóry (2) w 4-piętrowym …
$136,622
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 4 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 90 m²
Piętro 3/4
Oferujemy na sprzedaż apartament z trzema oddzielnymi sypialniami i widokiem na morze w Petr…
$253,834
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$242,296
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 3 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 90 m²
Piętro 3/4
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$254,482
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 1 pokój w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Petrovac, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Wyjątkowy dom duplex o powierzchni 150 m ² na sprzedaż w Petrovac, Budva, oferujący połączen…
$323,816
VAT
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
Apartament 169 m2 W mieszkaniu 3 sypialnie, 3 łazienki, salon, kuchnia Apartament znajduje s…
$491,471
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Piętro 1/5
A4- 1881. Dwie sypialnie Apartament w Petrovac z widokiem na morzeNa sprzedaż dwa sypialnie …
$174,929
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 159 000 m²
Piętro 1/5
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$186,302
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Dom 3 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Przytulny i w pełni zalegalizowany 2-piętrowy dom (kamienica) na sprzedaż w Petrovets Zwraca…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 2/2
Ten przestronny apartament w Petrovac o powierzchni 83 metrów kwadratowych plus taras zawier…
$196,240
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2
Apartament z dwoma sypialniami i widokiem na basen w PetrovacOferowane na sprzedaż mieszkani…
$209,319
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 4 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3
Na sprzedaż: Apartament trzyosobowy w PetrovacPowierzchnia: 120 m ²Wyposażenie: salon z kuch…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Petrovac, Czarnogóra
Willa
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 917 m²
Liczba kondygnacji 4
Willa znajduje się w Petrovac, pierwszej linii morza, do miejskiej plaży 80 metrów, do prywa…
$4,27M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 2/2
Duplex 94 m2 z panoramicznym widokiem na morze na sprzedaż Charakterystyka ogólna: Powierzch…
$211,420
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 2/4
Prezentujemy na sprzedaż niesamowite mieszkanie o powierzchni 71 m2, znajduje się na pierwsz…
$345,941
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 40 m²
Petrovac, środek. Apartamenty w centrum Petrovets, w dogodnej lokalizacji Odległość do morz…
$183,862
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy przytulny 43 m2 apartament z 1 sypialnią i przestronny umeblowany taras 7 m2 z wid…
$146,023
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 366 m²
Piętro 5/5
Luksusowy apartament w centrum Petrovac. Wysokiej jakości nowoczesny dom z windą, zwrócony z…
$967,737
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Apartament na sprzeda ¿w Czarnogórze, w Petrovacu. Około 500 metrów do morza.Nowy budynek ap…
$261,661
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie
Petrovac, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 2
Oferujemy przestronne studio o powierzchni 31 m2 plus 3 m2 taras z widokiem na morze. Idealn…
$133,035
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 1/3
Dwa dupleksy z panoramicznym widokiem na Petrovac. Na sprzedaż oferuje nowoczesny i przytuln…
$359,997
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 3
Na sprzedaż jest przestronny trzypiętrowy apartament w Petrovac, o powierzchni 104 m ², z pi…
$314,739
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1
3 pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w kompleksie mieszkalnym z basenem, centrum Petrovac Główn…
$194,435
Zostaw prośbę
Dom w Petrovac, Czarnogóra
Dom
Petrovac, Czarnogóra
Powierzchnia 403 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzeda? dom z dzia? ka + gotowy biznes w Petrovac! Dom został zbudowany według indywidua…
$592,033
Zostaw prośbę
Mieszkanie 19 pokojów w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 19 pokojów
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 19
Liczba łazienek 19
Powierzchnia 833 m²
Sprzedaż budynku inwestycyjnego z apartamentami w Petrovac: Idealna okazja do stałego dochod…
$790,313
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 1/6
Apartament na sprzedaż w PetrovacPowierzchnia całkowita: 85 m ²Piętro: 1 / 6 (z windą)Układ:…
$210,904
Zostaw prośbę
Willa w Petrovac, Czarnogóra
Willa
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 917 m²
Liczba kondygnacji 3
Lokalizacja: Willa znajduje się w Petrovac, pierwszej linii morza, do miejskiej plaży 80 met…
$3,25M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
124; Widok na morze: 124; Kominek: 124; Balkon w każdym pokoju: 124; Parking: 124; W pełni u…
$331,344
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 1 pokój w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Petrovac, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 466 m²
Rustykalny Pastrovski- Style Villa z basenem i widokiem panoramicznym - Krusevica, Petrovac …
$1,14M
VAT
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
Piętro 7/7
Oferujemy na sprzedaż unikalny apartament na najwyższym piętrze kompleksu mieszkalnego o łąc…
$389,760
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się