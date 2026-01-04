Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Nikšić
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Garaż

Domy z garażem na sprzedaż w Niksic, Czarnogóra

1 obiekt total found
Dom 1 pokój w Niksic, Czarnogóra
Dom 1 pokój
Niksic, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 2
$87,197
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Niksic, Czarnogóra

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się