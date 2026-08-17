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Domy na sprzedaż w Niksic, Czarnogóra

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3 obiekty total found
Dom 1 pokój w Niksic, Czarnogóra
Dom 1 pokój
Niksic, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 2
$87,197
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Dom w Niksic, Czarnogóra
Dom
Niksic, Czarnogóra
Powierzchnia 109 m²
For sale is a legal house with a plot of 8.4 acres and a residence permit in Montenegro. The…
$87,261
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Dom 4 pokoi w Niksic, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Niksic, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Wspaniały dom we wsi Kovachi. Spokojne, odosobnione miejsce z piękną naturą i zachwycającym …
$484,317
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Parametry nieruchomości w Niksic, Czarnogóra

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