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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Niksic, Czarnogóra

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mieszkania
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domy
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6 obiektów total found
Dom 1 pokój w Niksic, Czarnogóra
Dom 1 pokój
Niksic, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 2
$87,197
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Mieszkanie 1 pokój w Niksic, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Niksic, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Przestronny dwupokojowy apartament na sprzedaż w dobrze znanym budynku Neksan w Nikšić. Poło…
$159,205
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Niksic, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Niksic, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Przestronny dwupokojowy apartament na sprzedaż w samym centrum Nikšić, oferujący doskonałą o…
$207,369
VAT
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Mieszkanie 9 pokojów w Put pored Bistrice III, Czarnogóra
Mieszkanie 9 pokojów
Put pored Bistrice III, Czarnogóra
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 507 m²
Piętro 4
Ten wspaniały obiekt stanowi niezrównaną okazję do posiadania luksusowej willi w malowniczej…
$1,74M
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Dom w Niksic, Czarnogóra
Dom
Niksic, Czarnogóra
Powierzchnia 109 m²
For sale is a legal house with a plot of 8.4 acres and a residence permit in Montenegro. The…
$87,261
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Dom 4 pokoi w Niksic, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Niksic, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Wspaniały dom we wsi Kovachi. Spokojne, odosobnione miejsce z piękną naturą i zachwycającym …
$484,317
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TekceTekce

Parametry nieruchomości w Niksic, Czarnogóra

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