1-bedroom apartment with private entrance to the Spa

Oszałamiające apartamenty z jedną sypialnią A105 / A106 / A107 są już dostępne do kupienia. Ten apartament typu znajduje się na pierwszym piętrze centrum spa i ma osobne wejście, zapewniające mieszkańcom prywatność i ekskluzywność. Apartament zapewnia również dostęp do obiektów centrum spa, w tym centrum fitness i basenu.

Tym, co wyróżnia ten typ mieszkania, jest możliwość podzielenia go na dwa niezależne studia, co pozwala na wszechstronność i elastyczność w wykorzystaniu przestrzeni. To sprawia, że jest to idealna opcja dla osób poszukujących dochodu z wynajmu lub mogących potrzebować różnych warunków życia.

Dodatkowo taras można podzielić na dwa oddzielne tarasy o powierzchni 25 metrów kwadratowych.

Wreszcie, im więcej pieniędzy zainwestujesz z góry, tym większa możliwość większego rabatu i niższej ceny, dzięki czemu mieszkanie to będzie atrakcyjną okazją do inwestycji.

Oczekiwany dochód z wynajmu mieszkania A105 / A106 / A107 – 35 000 euro (minimum 100 nocy rocznie)

Nie przegap okazji posiadania tego luksusowego apartamentu z jedną sypialnią w Porto Budva. Skontaktuj się z nami już dziś, aby zaplanować oglądanie lub uzyskać więcej informacji.

Kompleks Porto Budva to największy ośrodek na wybrzeżu Adriatyku, oferujący wrażenia przypominające miasto z szeregiem udogodnień, które zaspokoją nawet najbardziej wymagających turystów. Kompleks o łącznej powierzchni 45 000 m2 oferuje imponujące centrum handlowe o powierzchni 8 000 m2, centrum rozrywki, lobby, dwupiętrowe kasyno i popularne sklepy markowe.

Inwestowanie w nieruchomości w formacie multi-complex-hotel stało się nowym trendem na rynku inwestycji w nieruchomości, a Porto Budva jest doskonale położone na wybrzeżu Morza Adriatyckiego. Ten format pozwala na niezależną sprzedaż mieszkań i powierzchni handlowych, a resztę można wynająć pod kontrolą firmy zarządzającej. Zakup mieszkania w kompleksie zapewnia przewagę konkurencyjną przy wynajmie nieruchomości, ponieważ zapewnia stabilny dochód w szczycie sezonu, który trwa co najmniej 100 dni w roku.

Porto Budva oferuje całą infrastrukturę nowoczesnych i drogich hoteli, w tym całodobową recepcję, restauracje, kryte / odkryte baseny, siłownie oraz całoroczną konserwację wszystkich mieszkań i budynków komercyjnych. Najwyższą rentowność nieruchomości w Czarnogórze zapewniają nieruchomości w pierwszej linii nad morzem, oferujące roczny dochód do 10–20%.

Projekt sprzedaje się o 30% taniej niż inne gotowe budynki. Minimalny roczny zwrot z inwestycji (ROI) dla mieszkań i powierzchni komercyjnych wynosi od 10% do 20%.

Inwestorzy zapewniają gwarancje jakości materiałów budowlanych i wewnętrznych, przy czym wszystkie materiały są europejskiej produkcji i najwyższej jakości.