  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Tivat
  4. Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment in Tivat – new building

Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment in Tivat – new building

Tivat, Czarnogóra
od
$248,806
;
4
Zostawić wniosek
ID: 28759
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Tivat Municipality
  • Miasteczko
    Tivat

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Two bedroom apartment with a surface area of ​​67.24 m2 is for sale, in a quiet neighborhood in Tivat, only half a kilometer from the coast. The apartment is located on the fourth floor, which is the last and has a view of the sea. There is a possibility to purchase a garage parking space, as well as a parking space in front of the building. Tivat Airport is 2 km from the property, while Porto Montenegro is 3 km away.

Lokalizacja na mapie

Tivat, Czarnogóra
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Bar, Czarnogóra
od
$176,042
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$103,278
Dzielnica mieszkaniowa Stan 33 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$528
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$150,222
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment in Tivat – new building
Tivat, Czarnogóra
od
$248,806
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Dzielnica mieszkaniowa Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Dzielnica mieszkaniowa Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Dzielnica mieszkaniowa Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Dzielnica mieszkaniowa Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Dzielnica mieszkaniowa Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Izdaje se dvosoban stan u Podgorici, naselje Zagorič pored osnovne škole Branko Božović.Nalazi se na prvom spratu, ima lift i posjeduje garažno mjesto.Stan je nov i neuseljavan. Potpuno je namješten i opremljen, komforan i funkcionalan za život.Orijentisan je jugoistočno što pruža mnogo prir…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Czarnogóra
od
$1,174
Izdaje se opremljen dvosoban stan, povrsine 76m2, smjesten na prizemlju stambene zgrade, u Dalmatinskoj ulici.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa.Stan se nalazi u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke.Ispr…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,347
Na prodaju dvije garsonjere od po 28m2 u luksuznoj zgradi u izgradnji! Stanovi se nalaze u Donjoj Gorici, nedaleko od glavnog bulevara prema Cetinju! Zgrada je stambeno-poslovnog tipa. Na prizemlju i prvom spratu je poslovni prostor ukupne kvadrature 600m2 sa mogucim koriscenjem podruma od 4…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje